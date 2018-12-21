Динамо все ще може підписати нападника Рейнджерса Морелоса, – Football Insider

Нападник шотландського Рейнджерса Альфредо Морелос взимку може змінити команду.

Київське Динамо може відновити інтерес до нападника Рейнджерса Альфредо Морелоса, повідомляє портал Football Insider.

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Шотландський клуб готовий докласти всіх зусиль, щоб утримати 22-річного колумбійця в зимове трансферне вікно, адже на нього претендують багато клубів. Зокрема, знову хоче підписати Морелоса Бордо, який вже робив спробу здійснити цей перехід минулого літа.

Також за ситуацією продовжує стежити і київське Динамо, яке, як раніше повідомлялося в ЗМІ, намагалося підписати колумбійця в кінці серпня.

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У нинішньому сезоні Морелос провів за Рейнджерс 31 матч у всіх турнірах, забивши в них 17 м'ячів.