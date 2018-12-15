Соль, від якого відмовилося Динамо, зацікавив Селтік і Рейнджерс

Нападник нідерландського Віллема II Фран Соль потрапив до сфери зацікавлень шотландських грандів – Селтіка та Рейнджерс.

Результативність іспанського форварда не залишилась поза увагою на Туманному Альбіоні, повідомляє Daily Record.

Динамо відмовилося від придбання форварда Соля – відома причина

За інформацією видання, скаути шотландських Селтіка та Рейнджерс моніторять гру Соля в Ередивізі та розглядають можливість його придбання. Щоправда, їм доведеться витримати конкуренцію з боку кількох клубів АПЛ – Бернлі, Кардіффа та Хаддерсфілда.

У сезоні 2018/19 Фран Соль провів за Віллем II у всіх турнірах 18 матчів, у яких забив 15 м'ячів. Раніше вихованцем мадридського Реала активно цікавилося київське Динамо, але зрештою "біло-сині" відмовилися від боротьби за нападника.

Новий форвард для Динамо – "наступник Рауля" в Реалі, який здолав рак і природжений бути найкращим бомбардиром