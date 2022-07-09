Чорноморець розпочав збори з розгромної перемоги та важливого меседжу – забивали ветерани і форвард Динамо
Команда Романа Григорчука почала підготовку до старту кампанії УПЛ 2022/23, провівши перший контрольний поєдинок.
Товариський матч
Зімбру – Чорноморець – 0:3
Голи: Русин, 23, Селін, 44, Кравченко, 65
Одесити почали тренуватись у Молдові. Першим їхнім спаринг-партнером став футбольний клуб Зімбру з Кишинева. Перед стартом поєдинку, за яким спостерігали близько 300 глядачів, команди сфотографувались із банером "Зупиніть війну".
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Чорноморець розпочав активно і вже до перерви вів у рахунку. Голи до свого активу записали орендований у Динамо форвард Назарій Русин та досвідчений оборонець Євген Селін. По перерві крапку поставив хавбек-ветеран Сергій Кравченко.
У поєдинку взяли участь кілька гравців, що перебувають на перегляді у "моряків". Їхні імена не розголошуються. Невідомими наразі залишаються і наступні спаринг-партнери українського клубу.
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