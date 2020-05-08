Динамо він забивав і навіть рак переборов: призовий кросворд від головного редактора

"Футбол 24" пропонує розгадати вже четверту головоломку. І, звісно, виграти цінний приз!

Усім – фізкульт-привіт, друзі!

Кількість активних учасників нашого конкурсу невпинно зростає. Відповіді на кросворд №3 надіслали вже 30 ерудитів – і це поки що наш рекорд. Серед них, звісно, є й нові обличчя, тож ми продовжуємо знайомитися.

"Я працюю менеджером з продажу, – пише нам киянин Олексій Протопопов. – Футболом захоплююсь з самого дитинства і навіть встиг пограти на аматорському (позиція – голкіпер) рівні району, що в Хмельницькій області (моя мала батьківщина). У 90-х подобалась гра Барселони, тому що там грав мій кумир Луїш Фігу, а моє серце, як фаната, належить київському Динамо. Коли приїхав на навчання до Києва, відразу віднайшов стадіон Динамо, що в Маріїнському парку, і вступив до фан-клубу".

"Номером 1 для мене був і залишиться ФК Дніпро, – зізнається дніпрянин Олександр Куниця, держслужбовець. – Незважаючи на всі обставини, які трапилися, маю надію на відновлення улюбленого клубу. Також вболіваю за нашу збірну і за збірну Португалії. Симпатія до "європейської Бразилії" з'явилася за часів виступу Луїша Фігу і триває досі".

Гм, усі люблять геніального Фігу. Цікаво, якими виявляться пріоритети в Олександра Панасюка, ще одного мешканця Дніпра? Він народився у Санкт-Петербурзі, тож окрім Дніпра і Барселони "топить" ще й за Зеніт. "Але найперші ясні спогади про той момент, коли це захопило мене, напевно, з ЧС-1994, той незабитий пенальті Баджо у фіналі чемпіонату – от відправна точка, з якої все почалося", – пише пан Панасюк. А ще пропонує скласти для нас власний кросворд. Чудова ідея, Олександре! Коли ми відновимо розділ із блогами наших користувачів (а такий намір є), ви зможете проводити альтернативний конкурс :)

"З п’яти років уболіваю за Динамо Київ, – не приховує 36-річний Ігор Гринчишин, юрист із міста Рогатин. – Вже вигравав призи на Футбол 24". Призів ніколи не буває забагато, чи не так? Тому продовжуйте у тому ж дусі, Ігоре! Фортуна люб'язна і до Мар’яна Псюка, ще одного прихильника Динамо, викладача Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: "Полюбляю розгадувати різні кросворди, зокрема виграв приз за розгадування кросвордів в одній із газет".

"Я студент 2-го курсу Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, – відрекомендовується Олексій Іванов. – У майбутньому хотів би стати вчителем фізкультури, але також планую бути футбольним тренером. Футбол – це моє життя".

Тепер – до кросворда №3. "Кросворд був нелегкий, але ми впорались. Отримали добрий настрій", – пише конкурсант Ігор, не вказавши свого прізвища. "У цьому кросворді, мабуть, якась спроба побити рекорд з використання літери "І" у відповідях", – зауважує не без іронії Максим Шемчук.

"Я – Довгаль Олександр із Полтави, 22 роки, приблизно половину з яких у моєму серці живуть Ліверпуль та Ворскла, – розповідає ще один конкурсант. – Чудно було при питанні про скорочення назви клубу. Думав довго, а коли по буквах побачив, що там про мою любов, то на всю квартиру реготав". :)))

"Є пропозиція, щоб подібні футбольні кросворди щотижня публікувалися і після закінчення карантину. Сподіваюся, футбольні уболівальники знайдуть час на розгадування", – вважає Василь Рошинець, наш постійний учасник із села Сокирниця, Хустський район, Закарпаття. Що скажете, шановне товариство?

Правильні відповіді на кросворд №3 "Як Шева розігнався до 310 кілометрів, або Кому пророкували рівень Мессі".

Горизонтально: 1. Кілмарнок. 6. Ковачевіч. 7. Чорі. 10. Порш. 12. Ріл. 13. Яків. 14. Анна. 15. Іст. 16. Ясін. 18. Амор. 22. Камасутра. 23. Наранхіто.

Вертикально: 1. Кркіч. 2. Лівер. 3. Арчі. 4. Невіо. 5. Кочиш. 8. Оккас. 9. Ірвін. 10. Плата. 11. Ренцо. 16. Яшкін. 17. Ізмір. 19. Матрі. 20. Руано. 21. Асан.

За допомогою сліпого жеребу визначився третій переможець нашого конкурсу. Це – Назар Сувалко. Вітаємо із перемогою! Книгу Віталія Кварцяного надішлемо вам після закінчення карантину (як і попереднім двом тріумфаторам, що досі змушені очікувати на свої трофеї). Просимо, Назаре, написати нам домашню адресу та номер телефону, а також кілька слів про себе – чемпіона потрібно знати "в обличчя" :)

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А ми розширюємо призовий асортимент! Цього разу на кону стоятиме велика і міцна фірмова парасоля від Футбол 24. Попереду – теплі літні зливи, які зміняться затяжними осінніми дощами. Такий трофей вам точно знадобиться ;)

До перемоги – три етапи.

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до 21 травня включно).

3. Серед усіх авторів правильних відповідей ми визначимо одного (!) переможця, якому й відправимо фірмову парасолю. Результати розіграшу – 22 травня, у п'ятницю.

Поїхали!

Горизонтально: 2. Балканський клуб, який доклався до виховання володаря "Золотого м’яча". 9. "Вілла" із Бірмінгема. 11. Білорус, для якого кропивницька Зірка стала трампліном у празьку Спарту. 13. Чемпіон світу-2014, захисник. 15. Видатний бомбардир Манчестер Юнайтед 90-х. 16. Лагідно про клуб, який тричі програвав у фіналі Кубка/Ліги чемпіонів. 19. Озброєний вулик – його мав необережність розворушити Пол Гаскойн. 21. Ім’я хавбека, капітана, а потім і головного тренера Селтіка. 22. Команда-одноденка в історії нашої Другої ліги. 24. Захисник Фулхема яскравої епохи Роя Ходжсона. 26. Одне з міст Кубка світу-2002. 28. Міцний горішок на шляху київського Динамо у Лізі чемпіонів кінця 90-х. 29. Тунісець, атакувальний хав Бастії, Ніцци, Ланса. 31. Тренер, який двічі виводив збірну Японії на Кубок світу. 33. Одиниця виміру земельної площі на батьківщині Кейсі Келлера. 34. Прізвисько Віктора Маслова. 36. Скромний французький клуб, який вишколив для лондонського Арсенала одразу двох зірок. 37. Творець сенсаційної Фоджі. 39. Один із найкращих голкіперів чемпіонату Іспанії 1950-х. 41. Іменитий клуб ацтеків. 44. Не Маккабі чи Хапоель, але також має право на існування в ізраїльському футболі. 46. Народився у Грузії, мав грецьке коріння та громадянство, але грав за… збірну Росії. Як його звали? 47. Екс-захисник Карпат, Динамо і вінницької Ниви 80-х.

Вертикально: 1. Країна-аутсайдер африканського футболу. Зате про неї заспівала "Піккардійська Терція". 2. Титулований запорізький клуб – і це не Металург, і не футбол узагалі. 3. Геометрична фігура київського Динамо. 4. Кореєць, який забив Луніну на Кубку світу U-20. 5. Абревіатура в історії футбольних клубів Дніпра, Миколаєва, Луцька. 6. Прізвисько Миколи Василькова. 7. Ім’я легендарного тренера Кальчо, який – от дивина! – ніколи не очолював Фіорентину. 8. Одне очко, пункт. 10. Сенегалець, який донедавна виступав за Крістал Пелас. 12. Місце роботи Джорджини Родрігес до роману із Роналду. 14. Ім’я зірки збірної Франції 90-х – у його жилах тече вірменська, польська і навіть калмицька кров. 17. Захисник Депортіво "нульових", який відміряв копняка Деку у матчі Ліги чемпіонів. 18. ФК елітного дивізіону Боснії. 19. Команда-сенсація цьогорічного розіграшу Кубка Іспанії. 20. Мініатюрний хавбек збірної Аргентини позаминулого десятиліття. 22. Ім’я російського легіонера Порту і Спортінга. 23. Потрапив на … – отже зацікавив інший клуб. 25. Сербський ФК. 27. Екс-захисник збірної Південної Кореї, який засвітився у Крильях Совєтов. 30. Позафутбольна професія Еріка Кантона. 32. Відомий у минулому центрбек Велес Сарсфілд, Васку да Гама і ряду швейцарських клубів – аргентинець з українським прізвищем. 35. І Абдул-Салам Білал (Анелька), і Білал Юсуф Мохамед (Рібері). 37. Технічна ділянка біля поля для тренерського складу, персоналу команди і запасних гравців. 38. Форвард Ланса у матчах Ліги чемпіонів проти Динамо, який поборов рак. Згодом забивав киянам у складі іншого клубу. 39. Легенда Буковини 80-х, капітан команди. 40. Колишній польський футболіст із нецензурним прізвищем, підопічний Блохіна в ФК Москва. 42. Легіонер Славії Мозир. 43. Панночка Алекс Карран до одруження із Стівеном Джеррардом. 45. Літак, який сплутав карти авіадиспетчерів, що призвело до загибелі Пахтакора. 46. Абревіатура одного з найпотужніших клубів Франції.

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