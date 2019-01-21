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Динамо відпустить Корзуна в клуб із Саудівської Аравії, – ЗМІ

16:27 1101 Читать на русском
Динамо відпустить Корзуна в клуб із Саудівської Аравії, – ЗМІ
Нікіта Корзун / фото із соцмереж

Білоруський півзахисник київського Динамо Нікіта Корзун може продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Динамо готове віддати в оренду клубу із Саудівської Аравії хавбека Нікіту Корзуна, повідомляє pressball.by.

Корзун повернеться в київське Динамо

Білорус міг залишитися в мінському Динамо, де на правах оренди він провів другу частину сезону 2018, але через невизначеність в клубі півзахисник вирішив розглянути інші пропозиції.

У 12 матчах минулого сезону Вищої ліги Білорусі Корзун забив один гол і відзначився однією результативною передачею.

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Чинний контракт Корзуна з київським Динамо діє до 2021 року.

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