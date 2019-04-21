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Динамо U-17 вийшло до півфіналу міжнародного турніру

22:45 4
Динамо U-17 вийшло до півфіналу міжнародного турніру
Динамо U-17

Динамо U-17 здобуло переконливу перемогу в останньому матчі групового етапу і вийшло до півфіналу міжнародного турніру Маджоні-Ріггі.

Турнір Маджоні-Ріггі. Груповий етап.

Динамо U-17 – Кізола – 3:0

Голи: Рязанцев, 3, Здирко, 5, Сологуб, 16

Динамо U-17 у завершальному матчі групового етапу міжнародного турніру Маджоні-Ріггі в Італії розгромило Кізолу з рахунком 3:0. Результат було здобуто вже на 16-й хвилині завдяки голам Рязанцева, Здирка та Сологуба.

Динамо U-17 – Торіно U-17: під час матчу спалахнула масова бійка

Таким чином, у понеділок, 22 квітня, динамівці зіграють у півфіналі турніру з Норшелланном. Трансляція з передмістя Туріна, Боргаро-Торінезе, розпочнеться о 10:30.

Одинадцять перлин київського Динамо

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