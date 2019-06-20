Динамо цікавиться Караваєвим, – ЗМІ

Захисник Зорі і збірної України Олександр Караваєв може опинитись у київському Динамо.

Динамо може підсилитися півзахисником Зорі і збірної України Олександром Караваєвим, інформує Sportarena.

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За інформацією видання, "біло-сині" вже найближчим часом можуть підписати контракт з гравцем.

Якщо домовленість між клубами буде досягнута, не виключено, що частиною угоди по переходу хавбека збірної стануть Богдан Михайличенко та Олександр Тимчик, які виступали за луганський клуб на правах оренди в минулому сезоні. Раніше була інформація, що Генк запропонував за Олександра Караваєва 3 мільйони євро.

Відзначимо, що Караваєв в минулому сезоні провів 38 матчів за Зорю у всіх турнірах. На рахунку півзахисника 10 голів і 5 результативних передач.

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