Динамо интересуется Караваевым, – СМИ

Защитник Зари и сборной Украины Александр Караваев может оказаться в киевском Динамо.

Динамо может усилиться полузащитником Зари и сборной Украины Александр Караваев, информирует Sportarena.

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По информации издания, "бело-синие" уже в ближайшее время могут подписать контракт с игроком.

Если договоренность между клубами будет достигнута, не исключено, что частью сделки по переходу хавбека сборной станут Богдан Михайличенко и Александр Тимчик, которые выступали за луганский клуб на правах аренды в прошлом сезоне. Ранее имелась информация, что Генк предложил за Александра Караваева 3 миллиона евро.

Отметим, что Караваев в прошлом сезоне провел 38 матчей за Зарю во всех турнирах. На счету полузащитника 10 голов и 5 результативных передач.

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