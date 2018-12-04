Манчестер Сіті може бути виключений з Ліги чемпіонів

Чемпіон Англії Манчестер Сіті ризикує отримати дискваліфікацію з Ліги чемпіонів 2019/20.

УЄФА може виключити Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів 2019/20 через порушення вимог фінансового фейр-плей, повідомляє The Telegraph.

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Подібний розвиток подій трапиться у випадку доведення вини "містян" у порушенні правил фінансового фейр-плей, про що днями повідомив Football Leaks. Найближчими днями відбудеться розслідування обставин справи.

Як зазначається, особлива увага буде прикута до розслідування трансферу Ріяда Мареза влітку 2018 року. Гроші, виплачені за перехід за трансфер алжирця, були заявлені як надходження від спонсорів, хоча насправді кошти начебто були оплачені з кишені власника клубу.

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Нагадаємо, Манчестер Сіті є суперником Шахтаря в Лізі чемпіонів та вже забезпечив собі вихід з групи. За сумою двох матчів англійський клуб" переміг "гірників" з рахунком 9:0.

До слова, за Манчестер Сіті виступає українець Олександр Зінченко. Хавбек збірної України в поточному сезоні провів по 2 матчі в АПЛ та Лізі чемпіонів.

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