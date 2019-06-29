Динамо сенсаційно програло Поліссю – відео голів та огляд матчу

Київське Динамо сенсаційно поступилось у спарингу житомирському Поліссю. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Товариський матч

Динамо – Полісся – 1:2

Голи: Кравченко, 38 – Немтінов, 12, Голенков, 74

Динамо програло Поліссю – потенційний новачок Матар віддав гольовий пас і втратив безліч моментів

Київське Динамо у своєму першому спарингу зустрілось із представником Другої ліги Поліссям. Кияни виставили омолоджений склад та перевірили потенційного новачка Матара Дійє. Саме нападник Олімпіка віддав гольовий пас на Микиту Кравченка, коли кияни зрівнювали рахунок.

У другій половині зустрічі "біло-сині" не змогли знайти ключ до воріт житомирської команди, натомість пропустили другий гол на 74-й хвилині. У підсумку, Полісся здобуло сенсаційну перемогу.