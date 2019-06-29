toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Товариські матчі
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

Динамо сенсаційно програло Поліссю – відео голів та огляд матчу

14:23 323 Читать на русском
Динамо сенсаційно програло Поліссю – відео голів та огляд матчу
Динамо – Полісся – 1:2 / ФК Динамо Київ

Київське Динамо сенсаційно поступилось у спарингу житомирському Поліссю. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Товариські матчі
Динамо
1
1 : 2
2
Полісся
13:00 28:06:2019
завершено
 

Товариський матч

Динамо – Полісся – 1:2

Голи: Кравченко, 38 – Немтінов, 12, Голенков, 74

Динамо програло Поліссю – потенційний новачок Матар віддав гольовий пас і втратив безліч моментів

Київське Динамо у своєму першому спарингу зустрілось із представником Другої ліги Поліссям. Кияни виставили омолоджений склад та перевірили потенційного новачка Матара Дійє. Саме нападник Олімпіка віддав гольовий пас на Микиту Кравченка, коли кияни зрівнювали рахунок.

У другій половині зустрічі "біло-сині" не змогли знайти ключ до воріт житомирської команди, натомість пропустили другий гол на 74-й хвилині. У підсумку, Полісся здобуло сенсаційну перемогу.

blog_ava
Леоненко – про трансфер Караваєва в Динамо: Він швидко впишеться в ігрові схеми команди
08:00
1699
Теги
Відеоновини Динамо Динамо Міжсезонні збори Товариські матчі Полісся Полісся Динамо - Полісся
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
3
хв
Уругвай
22:00
Перу
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук