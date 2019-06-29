Динамо сенсаційно програло Поліссю – відео голів та огляд матчу

Англія — 14:10 1142
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Реал змінює плани щодо Луніна – українцю вже підшукали амбітний клуб, який готується послабити ФонсекаІспанія — 12:40 5465
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Швед дебютує за Селтік у суботньому матчі – тренер відзначив українцяСвіт — 10:32 1387
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