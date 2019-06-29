Динамо сенсационно проиграло Полесью – видео голов и обзор матча

Киевское Динамо сенсационно уступило в спарринге житомирском Полесью. Смотрите видео голов и обзор матча.

Товарищеский матч

Динамо – Полесье – 1:2

Голы: Кравченко, 38 – Немтинов, 12, Голенков, 74

Динамо проиграло Полесью – потенциальный новичок Матар отдал голевой пас и упустил множество моментов

Киевское Динамо в своем первом спарринге встретилось с представителем Второй лиги Полесьем. Киевляне выставили омоложенный состав и проверили потенциального новичка Матара Дийе. Именно нападающий Олимпика отдал голевой пас на Никиту Кравченко, когда киевляне сравнивали счет.

Во второй половине встречи "бело-синие" не смогли найти ключ к воротам житомирской команды, вместо этого пропустили второй гол на 74-й минуте. В итоге, Полесье одержало сенсационную победу.