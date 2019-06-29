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Динамо сенсационно проиграло Полесью – видео голов и обзор матча

14:23 98 Читати українською
Динамо сенсационно проиграло Полесью – видео голов и обзор матча
Динамо – Полесье – 1:2 / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо сенсационно уступило в спарринге житомирском Полесью. Смотрите видео голов и обзор матча.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
1
1 : 2
2
Полесье
13:00 28:06:2019
завершено
 

Товарищеский матч

Динамо – Полесье – 1:2

Голы: Кравченко, 38 – Немтинов, 12, Голенков, 74

Динамо проиграло Полесью – потенциальный новичок Матар отдал голевой пас и упустил множество моментов

Киевское Динамо в своем первом спарринге встретилось с представителем Второй лиги Полесьем. Киевляне выставили омоложенный состав и проверили потенциального новичка Матара Дийе. Именно нападающий Олимпика отдал голевой пас на Никиту Кравченко, когда киевляне сравнивали счет.

Во второй половине встречи "бело-синие" не смогли найти ключ к воротам житомирской команды, вместо этого пропустили второй гол на 74-й минуте. В итоге, Полесье одержало сенсационную победу.

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