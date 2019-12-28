Динамо розраховує отримати солідну суму за 50 відсотків прав на Дерліса

Парагвайський нападник Дерліс Гонсалес досі не може знайти клуб, який здатен викупити його контракт.

Київське Динамо вимагає 5 млн доларів у Олімпії Асунсьйон за 50% прав на вінгера Дерліса Гонсалеса, повідомляє парагвайське Radio Monumental 1080 АМ.

Дерліс звинуватив Динамо в затягуванні трансферу в Олімпію

Раніше з'явилася інформація, що Олімпія планує залучити для оплати переходу гроші уболівальників-сосьос (акціонерів клубу – прим.). Поки у клубу є тільки 20% від необхідної суми трансферу.

Нагадаємо, Дерліс Гонсалес перейшов у Динамо влітку 2015 зі швейцарського Базеля за 9,4 млн євро. Нападник з літа 2018 року на правах оренди виступає за Сантос. В минулому чемпіонаті Бразилії він забив 1 гол у 16 матчах.

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