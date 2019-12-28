toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо розраховує отримати солідну суму за 50 відсотків прав на Дерліса

19:45 596 Читать на русском
Динамо розраховує отримати солідну суму за 50 відсотків прав на Дерліса
Дерліс Гонсалес / фото із соцмереж

Парагвайський нападник Дерліс Гонсалес досі не може знайти клуб, який здатен викупити його контракт.

Київське Динамо вимагає 5 млн доларів у Олімпії Асунсьйон за 50% прав на вінгера Дерліса Гонсалеса, повідомляє парагвайське Radio Monumental 1080 АМ.

Дерліс звинуватив Динамо в затягуванні трансферу в Олімпію

Раніше з'явилася інформація, що Олімпія планує залучити для оплати переходу гроші уболівальників-сосьос (акціонерів клубу – прим.). Поки у клубу є тільки 20% від необхідної суми трансферу.

Нагадаємо, Дерліс Гонсалес перейшов у Динамо влітку 2015 зі швейцарського Базеля за 9,4 млн євро. Нападник з літа 2018 року на правах оренди виступає за Сантос. В минулому чемпіонаті Бразилії він забив 1 гол у 16 матчах.

Із Динамо – на вихід: 6 гравців київського клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру

blog_ava
Золоті "нульові": Шева розриває Кальчо, матч Шахтаря, який перевернув історію, і ще 28 фото "старої школи"
12:00
6573
Теги
Олімпія Олімпія Динамо Динамо Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Дерліс Гонсалес Дерліс Гонсалес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
38
хв
Арсенал
16:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук