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Дерліс звинуватив Динамо в затягуванні трансферу в Олімпію

20:16 1602 Читать на русском
Дерліс звинуватив Динамо в затягуванні трансферу в Олімпію
Дерліс Гонсалес / Футбол 24

Вінгер Дерліс Гонсалес, права на якого належать київському Динамо, прокоментував складну ситуацію зі своїм можливим трансфером в Олімпію Асунсьйон.

"Динамо має проблему з досягненням згоди, сподіваюся, що ситуація вирішиться швидко", – розповів парагваєць у коментарі Tigo Sports.

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Відзначимо, що Олімпія зацікавлена в трансфері Дерліса й нібито вже запропонувала Динамо 2,68 млн євро. Український гранд вимагає більше, та парагвайці не мають достатньо коштів для переходу. Титулований клуб із Парагваю навіть розглядає варіант із залученням коштів сосьйос – уболівальників, які є акціонерами клубу.

Дерліс Гонсалес має чинний до літа 2020 року контракт із Динамо. Сезон-2019 він провів в оренді за бразильський Сантос. У його активі 35 матчів у всіх турнірах, у яких вінгер забив 8 м'ячів.

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