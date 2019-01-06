Динамо продовжує стежити за Берічем, якого хотіло підписати влітку

Нападник Сент-Етьєна Роберт Беріч продовжує перебувати на радарах київського Динамо.

Форвард Сент-Етьєна Роберт Беріч, найімовірніше, покине команду вже в поточне трансферне вікно. 27-річний нападник не поїхав у складі команди на матч проти Страсбура.

Це пов'язано з бажанням клубу продати форварда, щоб отримати за нього бодай якісь кошти, адже контракт Беріча чинний до літа 2019 року. Саме тому керівництво французького клубу вирішило поберегти словенця від ймовірного отримання травми.

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Як повідомляє французький ресурс Envertetcontretous, у послугах форварда зацікавлений один з іспанських клубів. Також за словенцем продовжує стежити Динамо, яке хотіло підписати форварда ще влітку. Тоді кияни пропонували за нього 2,5 млн євро.

В сезоні 2018/19 словенський нападник забив 2 голи у 9 матчах чемпіонату Франції. Крім того, в активі Беріча 1 гол за збірну Словенії у Лізі націй.

Трансферна вартість Беріча складає 4,5 млн євро (дані Transfermarkt). До слова, нещодавно повідомлялось про інтерес до Беріча Олімпіакоса – суперника Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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