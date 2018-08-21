Динамо повторило рекорд Шахтаря, вдев'яте стартувавши в УПЛ з 4 перемог

Київське Динамо здобуло 4 перемоги у стартових турах чемпіонату України та повторило рекорд Шахтаря.

За історію чемпіонату України кияни ще 8 разів стартували в УПЛ як мінімум з 4 перемог. Таке ж досягнення має і донецький Шахтар, повідомляє Спорт-Експрес.

Крім цього сезону "біло-сині" стартували з 4 вікторій у сезонах 93/94, 97/98, 02/03, 06/07, 09/10,12/13, 15/16 та 16/17.

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Найдовша переможна серія Динамо на старті сезону датована розіграшем 97/98, тоді кияни не втрачали очок у перших 8 турах.