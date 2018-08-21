Динамо повторило рекорд Шахтера, девятый раз стартовав в УПЛ с 4 побед

Киевское Динамо одержало 4 победы в стартовых турах чемпионата Украины и повторило рекорд Шахтера.

За всю историю чемпионата Украины киевляне еще 8 раз стартовали в УПЛ как минимум с 4 побед. Такое же достижение имеет и донецкий Шахтер, сообщает Спорт-Экспресс.

Кроме этого сезона "бело-синие" стартовали с 4 викторий в сезонах 93/94, 97/98, 02/03, 06/07, 09/10,12/13, 15/16 и 16/17.

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Самая длинная победная серия Динамо на старте сезона датировано розыгрышем 97/98, тогда киевляне не теряли очки в первых 8 турах.