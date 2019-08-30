"Динамо зобов'язане виходити з першого місця, Олександрія змагатиметься за свій престиж", – Олег Федорчук

Український тренер Олег Федорчук поділився думкою щодо жеребкування групового етапу Ліги Європи.

"Якщо судити тільки за іменами суперників Динамо, то кияни повинні виходити зі своєї групи з першого місця. На тлі інших клубів групи В Динамо виглядає більш маститим, особливо в плані історії.

Ліга Європи, жеребкування: Динамо дізналось суперників у груповому турнірі

Насправді, складно зараз точно сказати, як розгорнеться боротьба. На відміну від Динамо, яке вже добре вкотилось у сезон, у цих команд все тільки починається. Зауважу, що клуби з Данії і Швеції не є для нас незручними.

Що стосується Олександрії, то їй не позаздриш. Вольфсбург – дуже агресивна, навіть за німецькими мірками, команда. Сент-Етьєн – міцний клуб, який, щоправда, не радує своїх уболівальників останнім часом.

Ліга Європи, жеребкування: Олександрія дізналась суперників у груповому турнірі

Гент – з бельгійського чемпіонату, який відрізняється хорошим рівнем і якісними футболістами. До того ж там є Роман Яремчук, який добре знає, що з себе представляє Олександрія.

Загалом, команді Володимира Шарана буде дуже складно. Вона буде боротися більше за престиж, аніж за вихід з групи", – поділився Федорчук в коментарі Footboom.