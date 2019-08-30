"Динамо обязано выходить с первого места, Александрия будет бороться за свой престиж", – Олег Федорчук

Украинский тренер Олег Федорчук поделился мнением относительно жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

"Если судить только по именам соперников Динамо, то киевляне должны выходить из своей группы с первого места. На фоне других клубов группы В Динамо выглядит более маститым, особенно в плане истории.

Лига Европы, жеребьевка: Динамо узнало соперников в групповом турнире

На самом деле, сложно сейчас точно сказать, как развернется борьба. В отличии от Динамо, которое уже хорошо вкатилось в сезон, в этих команд все только начинается. Замечу, что клубы из Дании и Швеции не являются для нас неудобными.

Что касается Александрии, то ей не позавидуешь. Вольфсбург – очень агрессивная, даже по немецким меркам, команда. Сент-Этьен – крепкий клуб, который, правда, не радует своих болельщиков в последнее время.

Лига Европы, жеребьевка: Александрия узнала соперников в групповом турнире

Гент – из бельгийского чемпионата, который отличается хорошим уровнем и качественными футболистами. К тому же там есть Роман Яремчук, который хорошо знает, что из себя представляет Александрия.

В общем, команде Владимира Шарана будет очень сложно. Она будет бороться больше престиж, чем за выход из группы", – поделился Федорчук в комментарии Footboom.