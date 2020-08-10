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Костевич може перейти в Динамо вже влітку – відомі причини

17:35 - Читать на русском
Костевич може перейти в Динамо вже влітку – відомі причини
Володимир Костевич / Фото ФК Лех

Умови трансферу Володимира Костевича у київський клуб можуть дещо змінитись.

Захисник польського Леха Володимир Костевич може приєднатись до команди "біло-синіх" вже цього літа, повідомляє Dynamomania.

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Раніше Динамо оголосило про підписання 27-річного українця, але за угодою він повинен стати повноцінним гравцем команди Луческу у січні 2021-го, після завершення свого контракту з польським клубом. Проте, за інформацією джерела, потенційний продаж Віталія Миколенка та позитивний тест на коронавірус Романа Вантуха можуть змінити дедлайни переходу Костевича.

Нагадаємо, усі троє футболістів виступають на позиції лівого захисника.

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Теги
Трансфери Динамо Динамо Українці за кордоном Володимир Володимир Костевич Лех Лех Віталій Віталій Миколенко Трансфери Динамо Київ Роман Роман Вантух
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