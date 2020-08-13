Динамо подписало Костевича без ведома Луческу, тренер удивлен, – СМИ

Как известно, Владимир Костевич стал первым новичком Динамо при Мирче Луческу, подписав соглашение на 3 года. Правда, левый защитник присоединится к киевлянам только в январе – по завершении контракта с польским Лехом.

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Выяснилось, что данный переход был оформлен без ведома румынского тренера. Луческу узнал о подписании Костевича из СМИ и был удивлен таким решением клубного менеджмента, сообщает Meta-ratings.

75-летний наставник надеется, что в дальнейшем руководство Динамо будет согласовывать с ним кандидатуры потенциальных новичков перед официальным оформлением трансферов.

Напомним, под руководством Луческу киевляне провели уже два товарищеских матча – 3:0 против Вереса и 1:2 с Десной.

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