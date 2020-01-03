Динамо отримає за оренду Сідклея 200 тисяч євро, – ЗМІ

Київське Динамо та бразильський Корінтіанс таки домовилися про перехід захисника Сідклея.

26-річний футболіст вирушить в оренду на один рік з правом викупу, інформує Globo Esporte. Корінтіанс заплатить киянам 200 тисяч євро за оренду гравця. Очікується, що про угоду офіційно оголосять наступного тижня.

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Нагадаємо, Сідклей перейшов у Динамо влітку 2018 року. У поточному сезоні бразилець не зіграв жодного матчу за "біло-синіх".

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