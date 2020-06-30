Динамо отримало ще одного конкурента у боротьбі за Маріча

Динамо слід готуватися до серйозної боротьби за форварда Осієка Мірко Маріча.

Фенербахче також зацікавлений у послугах 25-річного хорвата, повідомляє Sabah.

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Турецький гранд шукає забивного форварда, і Маріч виглядає ідеальним варіантом. За зіркою Осієка також слідкують Динамо та Монца, які нібито готові заплатити 4 млн євро. Фенербахче стурбований таким перебігом подій, тому може розпочати більш активні дії в напрямку підписання хорвата.

Маріч перейшов у Осієк у вересні 2017 році з угорського Відеотона. У поточному чемпіонаті Хорватії провів 30 матчів, забив 19 голів – найкращий результат в лізі.

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