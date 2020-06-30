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Динамо получило еще одного конкурента в борьбе за Марича

11:10 - Читати українською
Динамо получило еще одного конкурента в борьбе за Марича
Мирко Марич / Сайт Осиека

Динамо следует готовиться к серьезной борьбе за форварда Осиека Мирко Марича.

Фенербахче также заинтересован в услугах 25-летнего хорвата, сообщает Sabah.

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Турецкий гранд ищет забивного форварда, и Марич выглядит идеальным вариантом. За звездой Осиека также следят Динамо и Монца, которые якобы готовы заплатить 4 млн евро. Фенербахче обеспокоен таким ходом событий, поэтому может начать более активные действия в направлении подписания хорвата.

Марич перешел в Осиек в сентябре 2017 года из венгерского Видеотона. В текущем чемпионате Хорватии провел 30 матчей, забил 19 голов – лучший результат в лиге.

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