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Динамо – Олімпіакос – 1:1 – відео голів та огляд матчу

11:13 582 Читать на русском
Динамо – Олімпіакос – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Динамо – Олімпіакос – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Динамо не змогло перемогти Олімпіакос у товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Олімпіакос.

Товариські матчі
Динамо
1
1 : 1
1
Олімпіакос
19:00 08:07:2019
завершено
 

Товариські матчі

Динамо – Олімпіакос – 1:1

Голи: Соль, 45 (п) – Буханакіс, 5

Динамо та Олімпіакос не змогли виявити сильнішого у товариському матчі. Рахунок вже на 5-ій хвилині відкрив Буханакіс, але наприкінці першого тайму Фран Соль реалізував пенальті за фол на Гармаші. Цей гол став останнім у грі.

Динамо зіграло внічию з Олімпіакосом – потужний Кадірі, неоднозначна гра Соля та Караваєва

Зазначимо, що сьогодні Динамо проведе спаринг проти австрійського Цірля.

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