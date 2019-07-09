Динамо – Олімпіакос – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Динамо не змогло перемогти Олімпіакос у товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Олімпіакос.

Товариські матчі

Динамо – Олімпіакос – 1:1

Голи: Соль, 45 (п) – Буханакіс, 5

Динамо та Олімпіакос не змогли виявити сильнішого у товариському матчі. Рахунок вже на 5-ій хвилині відкрив Буханакіс, але наприкінці першого тайму Фран Соль реалізував пенальті за фол на Гармаші. Цей гол став останнім у грі.

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Зазначимо, що сьогодні Динамо проведе спаринг проти австрійського Цірля.