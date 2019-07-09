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Динамо – Олимпиакос – 1:1 – видео голов и обзор матча

11:15 45 Читати українською
Динамо – Олимпиакос – 1:1 – видео голов и обзор матча
Динамо – Олимпиакос – 1:1 – видео голов и обзор матчм

Динамо не смогло победить Олимпиакос в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Олимпиакос.

 

Товарищеские матчи

Динамо – Олимпиакос – 1:1

Голы: Соль, 45 (п) – Буханакис, 5

Динамо и Олимпиакос не смогли выявить сильнейшего в товарищеском матче. Счет уже на 5-ой минуте открыл Буханакис, но в конце первого тайма Фран Соль реализовал пенальти за фол на Гармаше. Этот гол стал последним в матче.

Динамо сыграло вничью с Олимпиакосом – мощный Кадири, неоднозначная игра Соля и Караваева

Отметим, что сегодня Динамо проведет спарринг против австрийского Цирля.

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