Динамо – Олимпиакос – 1:1 – видео голов и обзор матча

Динамо не смогло победить Олимпиакос в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Олимпиакос.

Товарищеские матчи

Динамо – Олимпиакос – 1:1

Голы: Соль, 45 (п) – Буханакис, 5

Динамо и Олимпиакос не смогли выявить сильнейшего в товарищеском матче. Счет уже на 5-ой минуте открыл Буханакис, но в конце первого тайма Фран Соль реализовал пенальти за фол на Гармаше. Этот гол стал последним в матче.

Динамо сыграло вничью с Олимпиакосом – мощный Кадири, неоднозначная игра Соля и Караваева

Отметим, что сегодня Динамо проведет спарринг против австрийского Цирля.