Двобій, як і онлайн-трансляція Динамо – Фенербахче на "Футбол 24", стартував 20 липня о 21:00 за київським часом. Команда Луческу доволі рано стартує в єврокубках, адже до старту нового сезону чемпіонату України ще понад місяць. Кияни після 12 грудня 2021 року проводили лише товариські матчі. Сьогодні – перша офіційна гра дорослих українських клубів з початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти нашої батьківщини. Де дивитися матч Динамо – Фенербахче онлайн? Трансляція зустрічі в Україні відбудеться лише на кабельному телебаченні та сайті компанії Сетанта Спорт (app.setantasports.com), де потрібно зареєструватися для безкоштовного перегляду.

Динамо – Фенербахче: анонс і прогноз на матч 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Відзначаємо, що обидва тренери здивували. Луческу вирішив таки не ризикувати з появою Караваєва на чужій для нього позиції лівого захисника. Хоча Олександр і награвався там, у стартовий склад потрапив на 6 років молодший Дубінчак. Повертається в основу Буяльський, який отримав незначне пошкодження у матчі з Ліоном та пропустив гру проти Антверпена. А ось Супряга, який минулого тижня забив резервістам згаданого французького клубу, чомусь не потрапив навіть до запасу.

Жезуш теж підготвував певні сюрпризи. У спарингах португальський тренер награвав одного опорника, а нині випустив у пару до Юксека бразильського новачка Вілліана Арао. Довірився і екс-форварду клубів АПЛ Джошуа Кінгу, який навіть не встиг ще у товариських матчах дебютувати. А ось інші нові імена атаки, Лінкольн, Емре і Брума, залишилися в запасі.

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Вербіч – Бєсєдін

Запасні: Нещерет, Бойко, Вівчаренко, Караваєв, Бурда, Кравченко, Тимчик, Сирота, Антюх, Андрієвський, Гармаш, Ванат.

Фенербахче: Алтай – Осайї-Самуель, Азіз, Салай, Кадіоглу – Кахведжі, Юксек, Вілліан Арао – Кінг, Еннер Валенсія, Россі

Запасні: Ертугрул Четін, Лінкольн, Дурсун, Брума, Гюмюшкайя, Гюлер, Зайц, Крешпу, Тіссеран, Новак, Кападжак, Мор