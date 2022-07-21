"Це була непроста ситуація для нас. Я не задоволений деякими картками, але загалом це перша гра сезону. Можу сказати, що задоволений.

Динамо – Фенербахче – 0:0 – відеоогляд матчу ЛЧ

Згодом ми побачимо наш потенціал, і я можу сказати, що ми будемо кращими. Я чекав більше уболівальників сьогодні. Було багато українців та турків, вони створили хорошу атмосферу.

Моя команда має високий потенціал. Я довго чекав з замінами. Вважав, що в цій ситуації краще не ризикувати, тому чекав. У нас лише 20 гравців, суперник у цьому компоненті має перевагу", – сказав Луческу.

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