Динамо не цікавиться нападником Істри 1961 Мієресом, – FootballHub

Київське Динамо не розглядає форварда Істри 1961 Рамона Мієреса, як потенційне підсилення.

Як повідомляє вітчизняний ресурс FootballHub, "біло-сині" не зацікавлені у придбанні нападника Істри 1961 Рамона Мієреса. Зазначається, що рівень футболіста не відповідає УПЛ.

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Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація, що Динамо вже зробило запит у хорватський клуб щодо трансферу аргентинського нападника.

Мієрес перейшов в Істру з Тігре минулого літа і в сезоні 2018/19 забив 8 голів у 13 матчах у всіх турнірах.

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