Команда Луческу починає в УПЛ 2023/24 після суботньої перемоги Шахтаря над Металіст 1925. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Минай на "Футбол 24", стартує о 17:00. Проти киян на початку нового сезону – один із найзручніших суперників. Динамівці виграли всі 6 матчів у рамках Прем'єр-ліги, а загальна різниця становила 14:0. У стартовий склад господарів потрапив 22-річний Крістіан Біловар, для якого це дебютний офіційний поєдинок за рідну команду.

Динамо – Минай: анонс і прогноз на матч 1 туру УПЛ

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Біловар, Дубінчак – Сидорчук (к), Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Минай: Бандура (к) – Дмитрук, Солдат, Нємчанінов, Вітенчук – Кравчук, Ралюченко, Булеза, Одарюк, Твердохліб – Вишневський