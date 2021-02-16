"Зараз шанси у Динамо пройти Брюгге набагато вищі, ніж були при мені, тому що та молодь, яка грала минулого літа, стала фізично і морально сильнішою. З'явилася впевненість.

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Ми з командою пройшли два роки Ліги Європи, виходили в 1/8 фіналу турніру. Це великий досвід, який повинен зіграти на руку Динамо", – сказав Хацкевич для Sportarena.

Нагадаємо, Брюгге вибив Динамо на чолі з Хацкевичем із квалфікації Ліги чемпіонів у сезоні 2019/20. Тепер бельгійський та український клуби зустрінуться в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

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