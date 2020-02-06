Шедевр Де Пени з центра поля у відеоогляді матчу Динамо – Стрьомсгодсет – 3:0

Динамо розбило норвезький Стрьомсгодсет в рамках тренувальних зборів. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Стремсгодсет.

Товариський матч 6 лютого 2020

Динамо – Стрьомсгодсет – 3:0

Голи: Де Пена, 42, Миколенко, 74, Сидорчук, 82

Перший тайм пройшов за переваги Динамо, проте гол було забито не після комбінації. Після фолу в центрі поля Де Пена вирішив звідти несподівано пробити. Удар видався на славу: голкіпер вийшов надто далеко та не зміг дотягнутись до м'яча.

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В другій половині кияни подвоїли перевагу: Піваріч класно навісив з кутового, а Миколенка ніхто не тримав у штрафному. Крапку в поєдинку поставив Сидорчук, який влучив у дальній кут воріт після скидки Дуелунда.

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