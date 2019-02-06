Динамо – Нью-Інгленд Революшн –1:3 – відео голів та огляд матчу

Динамо напіврезервним складом поступилося Нью-Інгленд Революшн у контрольному поєдинку. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Нью-Інгленд Революшн.

Товариський матч

Динамо – Нью-Інгленд Революшн – 1:3

Голи: Русин, 34 – Агудело, 55, Хіль, 68, Фагундес, 88

Динамо: Бущан (Маханьков, 46) – Смирний (Микита Кравченко, 61), Шабанов, Алібеков, Сідклей – Сидорчук, Шепелєв – Гармаш – Буено, Русин, Андрієвський.

Динамо програло Нью-Інгленд Революшн: Андрієвський не забив пенальті, провал оборони

Динамо не основним складом поступилося американському Нью-Інгленд Революшн. "Динамівцям" вдалося забити першими зусиллями Русина на 34-й хвилині, однак по перерві Нью-Інгленд тричі засмутив голкіпера Динамо Маханькова. Оборонці киян у другому таймі виглядали дуже непереконливо, що й вплинуло на підсумковий результат.