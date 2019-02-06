Динамо програло Нью-Інгленд Революшн: Андрієвський не забив пенальті, провал оборони

Динамо програло Нью-Інгленд Революшн свій 3-й поєдинок останнього іспанського збору перед відновленням офіційного сезону. Рахунок і детальний огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Нью-Інгленд Революшн – 1:3

Голи: Русин, 34 – Агудело, 55, Хіль, 68, Фагундес, 88

Динамо: Бущан (Маханьков, 46) – Смирний (Микита Кравченко, 61), Шабанов, Алібеков, Сідклей – Сидорчук, Шепелєв – Гармаш – Буено, Русин, Андрієвський

Час початку гри було змінено. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Нью-Інгленд Революшн на "Футбол 24", стартував о 16:00 за київським часом, а не 17-й, як було заплановано раніше. За підсумками останного сезону МЛС американський клуб посів 8-е місце у Східній конференції, не вийшовши до стадії плей-офф.

Хацкевич вирішив у дечому зіграти у Гвардіолу. В основі вийшли відразу 5 центральних півзахисників плюс атакувальний Буено. Сидорчук місцями зміщувався в зону центрбеків а-ля Фернандінью в недавньому матчі проти Арсенала. Тоді формація Динамо виглядало так ніби грає у 3 захисники, тоді як Смирний та Сідклей висувались поближче на чужу половину. Андрієвський вийшов на позицію лівого півзахисника, але там часто також з'являлись обидва бразильці. Так само і справа Шепелєв, Гармаш та Смирний намагались створювати тиск і чисельну перевагу.

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Уже на 1-й хвилині класна атака Динамо завершувалась подвійним ударом з меж воротарського. Після навісу Андрієвського з лівого флангу спочатку Русин головою, а потім Буено на добиванні не змогли прошити воротаря і захисника американців. Згодом Русин продовжив гострий пас Гармаша прострілом на дальню стійку, в яку врізався Буено, не встигнувши до м'яча. Після 23-хвилинної паузи (все йшло добре, поки не виникали проблеми з останнім пасом) новий момент прийшов завдяки м'якому навісу Смирного на Русина. Назарій вирішив пробити через себе, і з рикошетом снаряд перелетів ворота.

Молодий український форвард усе ж відзначився. На 34-й Гармаш виконав простріл на дальню стійку, а Русин її безперешкодно замкнув. Нью-Інгленд так і не спромігся створити бодай якийсь момент за весь тайм, а динамівці могли збільшувати перевагу. Спрацювала болячка з матчу проти Естерсунда – вкотре удар на себе прийняла поперечина. Це Шепелєв, який розпочав і гольову атаку, спробував повторити щось подібне на протилежному фланзі. Після його пасу Андрієвський зліва вирізав у напрямку Буено та Русина, а круглому дещицю не вистачило, аби опинитись у сітці.

На старті другого тайму єдиний форвард киян у старті своїм пресингом змусив помилитись голкіпера, а Гармаш красиво впав у боротьбі з захисником. Утім Андрієвський з пенальті влучив у голкіпера і далі у стійку. Суперник же забив із по суті першого ж влучного удару. Агудело на 55-й хвилині випередив Шабанова, якого залишили опікати двох суперників. Представники МЛС розійшлися – з ударом на 59-й впорався Маханьков. Гармашу для гідної відповіді не вистачило сили удару. Буено спробував перекинути воротаря – майже вийшло, але вище. Американці вийшли вперед завдяки дальньому удару на 68-й. Не скажеш, що це був найважчий постріл з можливих.

Гармаш знайшов у штрафному Кравченка, проте удар у дотик просвистів над воротами. Ще один удар після навісу з правого флангу парирував голкіпер, а Буено на добиванні знову не вистачило різкості. Той же Вітор взяв гру на себе, хитнувши суперника, однак і цього разу голкіпер "революціонерів" витягнув м'яч з кута. Андрієвський зі штрафного ледь не від бокової лінії підступно закрутив у ближній – воротар не дрімав. Наприкінці зустрічі Шабанов дозволив Фагундесу обіграти себе один в один, а потім технічно викрутити у дальній.

Нагадаємо, на своєму другому зборі трохи раніше Динамо розгромило ЦСКА та зіграло внічию з Естерсундом. На першому ж команда Хацкевича по одному разу виграла, підписала мирову і програла. Кияни активно готуються до матчів 1/16 Ліги Європи проти Олімпіакоса, які пройдуть 14-го і 21-го лютого.