Динамо і Шахтар зіграють в один день – дати і час початку матчів 1/4 фіналу Кубка України
19:05 - Читать на русском
Дирекція з проведення Кубка України затвердила розклад матчів 1/4 фіналу турніру.
Ця стадія Кубка України, як і всі інші, теж складається з одного матчу. Поєдинки відбудуться на початку весни – з першого по третє березня 2022-го, інформує офіційний сайт УАФ.
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Розклад матчів 1/4 фіналу Кубка України:
Металіст – Зоря – 1 березня, 19:30 (Футбол 3)
Олександрія – Динамо – 2 березня, 17:00 (Футбол 2)
Львів – Шахтар – 2 березня, 19:30 (Футбол 1)
СК Дніпро-1 – Ворскла – 3 березня, 19:30 (Футбол 1)
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