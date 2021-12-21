Ця стадія Кубка України, як і всі інші, теж складається з одного матчу. Поєдинки відбудуться на початку весни – з першого по третє березня 2022-го, інформує офіційний сайт УАФ.

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Розклад матчів 1/4 фіналу Кубка України:

Металіст – Зоря – 1 березня, 19:30 (Футбол 3)

Олександрія – Динамо – 2 березня, 17:00 (Футбол 2)

Львів – Шахтар – 2 березня, 19:30 (Футбол 1)

СК Дніпро-1 – Ворскла – 3 березня, 19:30 (Футбол 1)

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