Эта стадия Кубка Украины, как и все остальные, тоже состоит из одного матча. Поединки состоятся в начале весны – с первого по третье марта 2022-го, сообщает официальный сайт УАФ.

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Расписание матчей 1/4 финала Кубка Украины:

Металлист – Заря – 1 марта, 19:30 (Футбол 3)

Александрия – Динамо – 2 марта, 17:00 (Футбол 2)

Львов – Шахтер – 2 марта, 19:30 (Футбол 1)

СК Днепр-1 – Ворскла – 3 марта, 19:30 (Футбол 1)

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