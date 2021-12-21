Динамо и Шахтер сыграют в один день – даты и время начала матчей 1/4 финала Кубка Украины
19:05 - Читати українською
Дирекция по проведению Кубка Украины утвердила расписание матчей 1/4 финала турнира.
Эта стадия Кубка Украины, как и все остальные, тоже состоит из одного матча. Поединки состоятся в начале весны – с первого по третье марта 2022-го, сообщает официальный сайт УАФ.
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Расписание матчей 1/4 финала Кубка Украины:
Металлист – Заря – 1 марта, 19:30 (Футбол 3)
Александрия – Динамо – 2 марта, 17:00 (Футбол 2)
Львов – Шахтер – 2 марта, 19:30 (Футбол 1)
СК Днепр-1 – Ворскла – 3 марта, 19:30 (Футбол 1)
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