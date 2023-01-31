Трансфер Іллі Забарного в Борнмут – справа найближчих годин. Українець вже завершує перехід в англійську Прем'єр-лігу.

Контракт Іллі Забарного з Борнмутом буде розрахований на 5 років, повідомив Ніколо Скіра у Twitter. Для підписання угоди потрібно лише пройти медогляд, на який захисник Динамо вже прибув.

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За інформацією журналіста, Борнмут заплатить за українця 27 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що Динамо отримає за 20-річного Забарного 25 мільйонів фунтів плюс бонуси. Крім того, угодою передбачено, що киянам заплатять 20% від наступного трансферу гравця збірної України.

До слова, Борнмут іде в зоні вильоту АПЛ, перебуваючи на 18-му місці турнірної таблиці. Наступний матч "вишні" зіграють 4 лютого на виїзді проти Брайтона.

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