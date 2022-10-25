Вчора кияни автобусом виїхали до Кишинева, звідки сьогодні полетять на Кіпр. Мірча Луческу взяв із собою 22 футболістів. Георгій Бущан наразі ще займається за індивідуальною програмою, а Лонвейк і Кулач не можуть допомогти команді, оскільки не заявлені на Лігу Європи.

"Суркіс результатами Динамо абсолютно незадоволений": Луческу визнав помилку, а подальша доля залежить від одного матчу

Воротарі: Руслан Нещерет, Денис Ігнатенко, Юрій Авраменко;

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Томаш Кендзьора;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Кахім Перріс, Самба Діалло;

Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.

Нагадаємо, після 4 турів Динамо у турнірній таблиці групи В Ліги Європи йде останнім без очок. АЕК з 3 пунктами – третій. Очний матч відбудеться у четвер (27 жовтня), початок о 19:45. Підопічним Луческу потрібна виключно перемога, щоб мати шанси на євровесну бодай у Лізі конференцій.

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