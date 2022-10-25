Динамо оголосило склад на доленосну гру проти АЕК Ларнака – лідер ще не готовий, дві бюрократичні втрати Луческу
Динамо визначило список гравців, які повинні рятувати єврокубкову весну для клубу.
Вчора кияни автобусом виїхали до Кишинева, звідки сьогодні полетять на Кіпр. Мірча Луческу взяв із собою 22 футболістів. Георгій Бущан наразі ще займається за індивідуальною програмою, а Лонвейк і Кулач не можуть допомогти команді, оскільки не заявлені на Лігу Європи.
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Воротарі: Руслан Нещерет, Денис Ігнатенко, Юрій Авраменко;
Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Томаш Кендзьора;
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Кахім Перріс, Самба Діалло;
Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.
Нагадаємо, після 4 турів Динамо у турнірній таблиці групи В Ліги Європи йде останнім без очок. АЕК з 3 пунктами – третій. Очний матч відбудеться у четвер (27 жовтня), початок о 19:45. Підопічним Луческу потрібна виключно перемога, щоб мати шанси на євровесну бодай у Лізі конференцій.
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