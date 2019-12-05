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Динамо – Зоря: Караваєв оцінив свою колишню команду перед центральним матчем 17 туру УПЛ

21:03 102 Читать на русском
Динамо – Зоря: Караваєв оцінив свою колишню команду перед центральним матчем 17 туру УПЛ
Олександр Караваєв / фото з відкритих джерел

Півзахисник Динамо Олександр Караваєв поділився своїми очікуваннями від 17-го туру УПЛ, у якому він зустрінеться зі своєю колишньою командою.

 

"Звичайно, це особливе протистояння для мене. Зоря – це команда, у якій я провів п'ять років. Особливі спогади та емоції. Готуємося, як до звичайної гри. Розуміємо, що це сильний суперник, оскільки вони демонструють хороший футбол. Змінився тренер і заграли зовсім по-іншому.

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Хлопці тактично підковані. В основному, багато пасів у середній зоні поля, вертикальні передачі, добре розкривають зони. Плюс сильні фланги. Ми все це розберемо і будемо знати, як грати проти них. Ось є два дні ще, будемо вивчати. Самі усвідомлюємо, що за суперник. Плюс тренери нам розповідають, є теоретичні заняття.

Це супер, що будуть уболівальники! Адже це завжди додатковий заряд емоцій і стимул. Хочу лише сказати спасибі, що вони приходять нас підтримувати, навіть коли холодно на вулиці", – цитує Караваєва офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо прийме Зорю у неділю, 8-го грудня. Наразі "біло-сині" посідають друге місце в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи команду Віктора Скрипника на 2 очки.

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Динамо Динамо Зоря Зоря Динамо - Зоря Олександр Караваєв Олександр Караваєв
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