Миколенко може пропустити матч проти Зорі – захисник не тренується у загальній групі Динамо

Тренер Вадим Євтушенко, який працює у штабі Олексія Михайличенка в Динамо, розповів про ймовірну кадрову втрату киян перед матчем 17-го туру УПЛ проти Зорі.

"Сьогодні у нас майже повний боєкомплект, працюють 20 польових футболістів і 4 голкіпери. Немає тільки Віталія Миколенка, який відчуває дискомфорт. Але у нас ще є час, ми чекаємо остаточної відповіді щодо нього. Ми сподіваємося, що він зможе продовжити підготовку до матчу із Зорею в загальній групі", – цитує Євтушенка офіційний сайт Динамо.

Манчестер Сіті цікавиться двома гравцями збірної України, – ЗМІ

Нагадаємо, Динамо прийме Зорю у неділю, 8-го грудня. Наразі "біло-сині" посідають друге місце в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи команду Віктора Скрипника на 2 очки.

До слова, перша зустріч цих команд у сезоні завершилася з рахунком 2:2.

Воскресіння Дуелунда, прогрес Шапаренка або ставка на вундеркінда: Динамо має хронічну проблему – як її вирішити?