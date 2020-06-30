Динамо – Ворскла: определились официальные трансляторы финала Кубка Украины

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал, где можно будет посмотреть финал Кубка Украины Динамо – Ворскла.

"Хорошие новости для всех телезрителей телеканалов "Футбол" – мы покажем в прямой трансляции финал Кубка Украины. Вывеска интригующая – Динамо против Ворсклы. Полтавчане будут стараться повторить свой успех 11-летней давности.

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Согласно нашим обязательствам перед УАФ, мы будем осуществлять прямую трансляцию в формате 1/8 финала Лиги чемпионов. Это предполагает задействование минимум 15 камер во время трансляции, две из них – камеры высокой четкости, высокого повтора, Super Slow-камеры. Трансляция будет доступна как в стандартном качестве, так и в HD.

Около 6-7 камер будут обслуживать предматчевую студию, разбор всех вкусностей после матча, разбор всех фрагментов, голов и всего, что произойдет во время встречи. Будет работать студия. Мы готовим действительно большой футбольный праздник для всех наших телезрителей.

Трансляция будет осуществляться в параллельном показе как на канах "Футбол", так и на одном из эфирных телеканалов – в этом сезоне это будет "UA: Первый". Мы будем показывать матч, церемонию и все, что предусмотрено до и после", – приводит слова Денисова официальный сайт телеканалов "Футбол".

Напомним, финал Кубка Украины Динамо – Ворскла состоится на ОСК Металлист 8 июля, начало игры в 19:30.

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