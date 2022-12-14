Мілош Нінковіч, який вже тривалий час виступає в Австралії, пригадав період кар'єри в Україні.

"Насамперед, для мене Динамо Київ – це Барселона Східної Європи. Я провів 9 прекрасних років у Києві. Якби не Динамо, я ніколи б не зіграв у Лізі чемпіонів і не потрапив на чемпіонат світу.

Нінковіч – про зарплати в Динамо: Це були золоті часи – я мав банківський рахунок у Швейцарії

Перший найпам'ятніший момент – це підписання контракту. У 19 років опинитися в Динамо – це щось фантастичне. Друге – участь у Лізі чемпіонів та матчі проти таких команд як Барселона, Інтер та Манчестер Юнайтед. Третє – знайомство з Андрієм Шевченком, який для мене був найкращим нападником за останні 20 років", – цитує Нінковіча Football.ua.

Серб виступав за Динамо з 2004-го по 2012 рік. Двічі став чемпіоном України та одного разу виграв Кубок. З 2015-го півзахисник виступає в Австралії.

"Побачиш Супрягу – скажи йому "привіт": син українського емігранта дебютував за Італію, але збірну України не відкидає