"Прежде всего, для меня Динамо Киев – это Барселона Восточной Европы. Я провел 9 прекрасных лет в Киеве. Если бы не Динамо, я никогда бы не сыграл в Лиге чемпионов и не попал на чемпионат мира.

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Первый самый памятный момент – это подписание контракта. В 19 лет оказаться в Динамо – это нечто фантастическое. Второе – участие в Лиге чемпионов и матче против таких команд как Барселона, Интер и Манчестер Юнайтед. Третье – знакомство с Андреем Шевченко, который для меня был лучшим нападающим за последние 20 лет", – цитирует Нинковича Football.ua.

Серб выступал за Динамо с 2004 по 2012 год. Дважды стал чемпионом Украины и однажды выиграл Кубок. С 2015-го полузащитник выступает в Австралии.

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