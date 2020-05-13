Нінковіч – про зарплати в Динамо: Це були золоті часи – я мав банківський рахунок у Швейцарії

Колишній півзахисник Динамо Мілош Нінковіч сумує за періодом виступів у складі "біло-синіх".

"В Динамо дуже добре платили. Це були золоті часи. Не знаю, як зараз, але тоді були шикарні преміальні. Я отримував приблизно мільйон на рік. Але я ніколи не жив на широку ногу.

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У мене був банківський рахунок у Швейцарії, я відкладав гроші. Жив у простій квартирі, їздив на простій машині – у мене була стара "Ауді" А8. У Петковіча така ж була. Динамо пропонувало "Мазду", але я хотів трохи краще авто. Потім купив "Фольксваген Туарег", згодом – "Мерседес".

Чому не купив спорткар, як Мілевський? Я їздив з Мілею на "Феррарі" пару разів, але ці машини не для українських доріг. У Гавранчіча теж була вона. І "Бентлі" був... Але це все не для київських доріг", – сказав Нінковіч в інтерв'ю YouTube-каналу SportArenaTV.

Нагадаємо, Мілош виступав за Динамо з 2004 по 2012 роки і встиг завоювати з киянами два чемпіонства і три Кубки України.

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