Динамо – Шахтар: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко прокоментував перемогу над Шахтарем (2:1) в 1/8 фіналу Кубка України.

"Гра вийшла гідна фіналу. Два принципові суперники показали якісний футбол. Хороші емоції, хороші моменти. На жаль, не змогли доводити до логічного завершення контратаки, але в обороні зіграли надійно, зібрано. Відповідальність була високою, а футболісти впоралися. Мої підопічні заслужили перемогу, якщо оцінювати гру загалом.

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Затримка з заміною Гармаша? Хотіли випустити його раніше, але потім нам сказали, що Попов отримав пошкодження та не зможе продовжити гру. А потім трапилося вилучення, після якого випускати Гармаша вже не було як, адже він мав вийти в центр поля.

Непогано, що забивають молоді виконавці. Чим більше людей забиває, людей з різним амплуа – тим краще. Хіба що хотілося би, щоб більше забивали форварди. Бєсєдін багато працював на команду. Чекаємо від нього голів, але підкреслюю, що сьогодні він приніс команді чимало користі.

Чому мало підказував гравцям? Якби я стояв біля бровки і кричав – мене б почув тільки четвертий арбітр. Особливо в такому матчі. Звичайно, якщо треба щось підказати, я виходжу та підказую. Однак це поодинокі епізоди, а не постійні. Намагаємося все пояснити футболістам до гри", – сказав Михайличенко на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, після 12-ти турів УПЛ Динамо перебуває на другій сходинці, відстаючи від Шахтаря на 10 очок.

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