Динамо – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу над Шахтером (2:1) в 1/8 финала Кубка Украины.

"Игра получилась достойная финала. Два принципиальные соперники показали качественный футбол. Хорошие эмоции, хорошие моменты. К сожалению, не смогли доводить до логического завершения контратаки, но в обороне сыграли надежно, собрано. Ответственность была высокой, а футболисты справились. Мои подопечные заслужили победу, если оценивать игру в целом.

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Задержка с заменой Гармаша? Хотели выпустить его раньше, но потом нам сказали, что Попов получил повреждения и не сможет продолжить игру. А потом случилось удаление, после которого выпускать Гармаша уже не было как, ведь он должен был выйти в центр поля.

Неплохо, что забивают молодые исполнители. Чем больше людей забивает, людей с разным амплуа – тем лучше. Разве что хотелось бы, чтобы больше забивали форварды. Беседин много работал на команду. Ждем от него голов, но подчеркиваю, что сегодня он принес команде немало пользы.

Почему мало подсказывал игрокам? Если бы я стоял у бровки и кричал – меня бы услышал только четвертый арбитр. Особенно в таком матче. Конечно, если нужно что-то подсказать, я выхожу и подсказываю. Однако это единичные эпизоды, а не постоянные. Стараемся все объяснить футболистам до игры", – сказал Михайличенко на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после 12-ти туров УПЛ Динамо находится на второй строчке, отставая от Шахтера на 10 очков.

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