Динамо – Шахтар: Хочолава поділився очікуваннями від матчу Кубка України

Захисник донецького клубу Давид Хочолава готовий до зустрічі з принциповим суперником в рамках 1/8 фіналу Кубка України.

Моя травма? Почуваюся нормально. Результат тільки не дуже (матч проти Олександрії 0:0 – прим.)… А зі здоров’ям усе вже добре.

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Чого очікую від наступного матчу проти Динамо? Очікування лише одне – проходити далі та на крок наблизитись до перемоги в Кубку України", – цитує 26-річного грузина офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Хочолава пропустив кілька тижнів через травму плеча.

Зустріч Динамо та Шахтаря відбудеться 30 жовтня, стартовий свисток пролунає о 19:30.

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