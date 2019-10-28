Динамо – Шахтар: Хочолава поділився очікуваннями від матчу Кубка України

Англія — 20:25 2313
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Ярмоленко як лідер сезону дає насолоду – "гравець матчу" проти Шеффілда за версією англійських ЗМІ
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Їх сформував Лобановський: зірки Динамо кінця 90-х, які стали тренерамиСергій Тищенко — 17:15 4420
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Зоря виставила чотирьох гравців на трансферУкраїна — 15:00 7628
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Рекордне полювання на "святих", непідступний Анфілд, біля Маліновського заїкнулися про Скудетто – огляд вікендуСвіт — 14:51 2301
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"Шепелєв забив? Поставте VAR!": чому Динамо і Шахтар втратили очки, а два клуби опинилися у "психологічній дупі"Україна — 14:00 9531