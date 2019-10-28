Динамо – Шахтер: Хочолава поделился ожиданиями от матча Кубка Украины

Защитник донецкого клуба Давид Хочолава готов к встрече с принципиальным соперником в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

Моя травма? Чувствую себя нормально. Результат только не очень (матч против Александрии 0:0 – прим.)... А со здоровьем все уже хорошо.

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Чего ожидаю от следующего матча против Динамо? Ожидание только одно – проходить дальше и на шаг приблизиться к победе в Кубке Украины", – цитирует 26-летнего грузина официальный сайт клуба.

Напомним, Хочолава пропустил несколько недель из-за травмы плеча.

Встреча Динамо и Шахтера состоится 30 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:30.

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