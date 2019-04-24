Динамо – Шахтар: Хацкевич нищівно розкритикував роботу арбітрів

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував роботу бригади арбітрів на чолі з Віталієм Романовим у матчі 25 туру УПЛ проти Шахтаря (0:0).

"Ми не грали на нічию, позаяк Шахтар такий результат влаштовував. Хочу пройтися по суддівству. Будь-який контакт, боротьба чи дотик – одразу свисток, як в одну, так і в іншу сторону. Ніякої динаміки гри не було.

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Якщо боятись конкуренції, то хай грають між собою. В кінці почали валятися. Суддівство мене сьогодні вразило. Питаю арбітра: "Чому не даєш боротися?" Він каже: "Щоб не повбивали один одного".

Футбол – це пристрасть та динаміка в першу чергу. А коли будь-що – одразу свисток чи картка, то зрозуміло, що темп гри збивається. Можна провести швидку атаку – свисток. М'яч у нас залишається – свисток. Якщо боятись судити, то зміст тоді? Про яку боротьбу можна говорити?", – сказав Хацкевич.