Динамо – Шахтар: Бойко розповів, що постраждав від петарди під час матчу за Суперкубок України

Голкіпер Динамо Денис Бойко прокоментував перемогу над Шахтарем у матчі за Суперкубок України та розповів про епізод з петардою.

"Після зборів важко завжди. Добре, що виграли, це додасть нам додаткової мотивації. У перерві тренери зробили корективи в команді і підказали, як правильно нам пересуватися, в які зони забігати і це внесло свою частку в результат матчу.

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Не можу сказати, що петарди заважали. Шматочок відскочив в мене. А так, нічого особливого, це хороша футбольна атмосфера", – цитує Бойка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, наприкінці першого тайму Денис Бойко впав на газон після того, як неподалік від нього вибухнула петарда. На поле вибігли лікарі Динамо, але медична допомога кіперу киян не знадобилась.

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