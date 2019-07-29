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Динамо – Шахтар: Бойко розповів, що постраждав від петарди під час матчу за Суперкубок України

11:38 1072 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Бойко розповів, що постраждав від петарди під час матчу за Суперкубок України
Денис Бойко з трофеєм / Динамо

Голкіпер Динамо Денис Бойко прокоментував перемогу над Шахтарем у матчі за Суперкубок України та розповів про епізод з петардою.

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Після зборів важко завжди. Добре, що виграли, це додасть нам додаткової мотивації. У перерві тренери зробили корективи в команді і підказали, як правильно нам пересуватися, в які зони забігати і це внесло свою частку в результат матчу.

Динамо – Шахтар – 2:1 – відео голів і огляд матчу за Суперкубок України

Не можу сказати, що петарди заважали. Шматочок відскочив в мене. А так, нічого особливого, це хороша футбольна атмосфера", – цитує Бойка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, наприкінці першого тайму Денис Бойко впав на газон після того, як неподалік від нього вибухнула петарда. На поле вибігли лікарі Динамо, але медична допомога кіперу киян не знадобилась.

Динамо – Шахтар: Каштру дебютує з втрати Суперкубка-2019, Хацкевич вгадує зі всім, але перемога стає великим ризиком

blog_ava
Динамо – Шахтар: Каштру дебютує з втрати Суперкубка-2019, Хацкевич вгадує зі всім, але перемога стає великим ризиком
02:40
9805
Теги
Денис Бойко Денис Бойко Динамо Динамо футбольні фанати Суперкубок України Динамо - Шахтар
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