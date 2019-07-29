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Динамо – Шахтер: Бойко рассказал, что пострадал от петарды во время матча за Суперкубок Украины

11:38 75 Читати українською
Динамо – Шахтер: Бойко рассказал, что пострадал от петарды во время матча за Суперкубок Украины
Денис Бойко с трофеем / Динамо

Голкипер Динамо Денис Бойко прокомментировал победу над Шахтером в матче за Суперкубок Украины и рассказал об эпизоде с петардой.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

"После сборов трудно всегда. Хорошо, что выиграли, это придаст нам дополнительной мотивации. В перерыве тренера сделали коррективы в команде и подсказали, как правильно нам передвигаться, в какие зоны забегать и это внесло свою долю в исход матча.

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Не могу сказать, что петарды мешали. Кусочек отскочил в меня. А так, ничего особенного, это хорошая футбольная атмосфера", – цитирует Бойко официальный сайт Динамо.

Напомним, в конце первого тайма Денис Бойко упал на газон после того, как неподалеку взорвалась петарда. На поле выбежали врачи Динамо, но медицинская помощь киперу киевлян не понадобилась.

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